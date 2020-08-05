Кострома, , 13:57 — REGNUM Строительство трёх домов для детей-сирот началось в Костроме, квартиры в них получат 24 человека. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Восьмиквартирные дома строит на улице Водяной компания «СтройСтандарт». Стоимость муниципального контракта составила 25,5 млн рублей, средства были выделены областным бюджетом.

Однокомнатные квартиры площадью не менее 33 кв. м предназначены для тех, кто состоит на учёте в качестве нуждающихся в жилье. Сдача домов в эксплуатацию ожидается до конца года, квартиры передадут детям-сиротам по договорам социального найма.