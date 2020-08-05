Бишкек, , 13:41 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Киргизии достигло 38 110, в том числе 569 — за минувшие сутки. Об этом сообщили 5 августа в республиканском штабе по борьбе с распространением инфекции.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 5 августа выздоровели 29 510 человек, или 77% от общего числа выявленных случаев. Скончались 1438 пациентов, в стационарах остаются 7162 пациента.

По состоянию на 5 августа в Бишкеке выявили 16 224 случая заражения коронавирусом, в Ошской области — 6409, в Чуйской области — 4773, Джалал-Абадской области — 3331, Иссык-Кульской области — 2955.

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