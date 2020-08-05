Брянск, , 13:39 — REGNUM Восьмиквартирный жилой дом для детей-сирот и врачей строят в посёлке Рогнедино Брянской области. Сообщение об этом опубликовано на странице правительства области в Facebook.

Дом на улице Первомайской общей площадью 359 кв. м должны построить к 31 октября 2020 года. Четыре квартиры выделят детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ещё четыре — врачам.

Уже построена коробка дома и крыша, перекрыты этажи, вставлены оконные блоки. Строителям осталось утеплить стены, облицевать их металлосайдингом и провести внутри электричество.