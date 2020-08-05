Новосибирск, , 13:38 — REGNUM В Новосибирске на 73-м году жизни скончался известный политик и предприниматель, экс-депутат городского совета и Законодательного собрания Новосибирской области Геннадий Бессонов. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.

«Горькая весть пришла вчера — 4 августа не стало нашего товарища — пандемия коронавируса унесла жизнь Геннадия Константиновича Бессонова. Его кончина — тяжёлая утрата не только для родных и близких, коллег и соратников, но и для всего нашего города», — сказал Локоть.

Геннадий Бессонов возглавлял комсомольскую организацию, работал в Новосибирском техническом госуниверситете, много лет возглавлял завод стеновых материалов-7. В 1990 году был избран в горсовет Новосибирска, четырежды избирался в региональный парламент.