Владикавказ, , 13:37 — REGNUM Во Владикавказе задержан за взятку в размере 7 млн рублей глава следственного управления межрайонного следственного отдела СКР. Вместе со старшим следователем этого подразделения он пообещал прекратить уголовное преследование в отношении фигуранта дела о мошенничестве в сфере автострахования.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору», сообщили в пресс-службе СКР.

Из подробностей дела известно, что задержание с поличным произошло еще 29 июля 2020 года, когда старший следователь получил от адвоката в качестве взятки денежные средства. Передача денег происходила под контролем сотрудников правоохранительных органов. Оба фигуранта в настоящее время заключены под стражу.