Сочи, Краснодарский край, , 13:32 — REGNUM Все мини-зоопарки в Сочи будут закрыты после трагической гибели мальчика, попавшего в вольер к медведям. Решение принял мэр Сочи Алексей Копайгородский, сообщили в пресс-службе администрации города. Копайгородский также дал поручение чиновникам совместно с правоохранителями провести проверку всех частных малых объектов размещения, баз отдыха и «пикниковых полян» на соответствие требованиям безопасности пребывания на их территории туристов.

«На территории Сочи недопустимо нахождение хищных животных в частных владениях, которые принимают посетителей и туристов. Все подобные мини-зоопарки, клетки и вольеры должны быть закрыты. Они не могут обеспечить безопасность наших с вами детей», — сказал Копайгородский.

Глава города также поручил ужесточить контроль за безнадзорным нахождением несовершеннолетних на улицах.

«ЧП в Дагомысе не должно остаться только делом правоохранительных органов. Требую от управления образования, департамента спорта, отдела по делам несовершеннолетних в кратчайший срок предоставить и осуществить план профилактических мероприятий и занятости детей на последний месяц летних каникул. Мы не имеем права на повторение подобных страшных трагедий в нашем городе-курорте», — сказал глава Сочи.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 4 августа в Дагомысе 11-летний мальчик погиб в вольере с двумя медведями — звери накинулись на подошедшего к вольеру ребёнка, приехавшие медики спасти жизнь мальчика не смогли.

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