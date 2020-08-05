Москва, , 13:31 — REGNUM В Москве открылась транспортная развязка на Киевском шоссе, сообщает 5 августа агентство «Москва».

В церемонии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Он назвал Саларьево небольшим городом.

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«Здесь в Саларьево, как в капле воды, видно целый ряд направлений строительного комплекса Москвы. Построены новые жилые районы, рекультивирована старейшая огромная свалка, которая здесь создавала экологический фон десятилетиями, построено метро, построены автовокзал, транспортно-пересадочный узел, новые школьные здания, детские сады», — сказал он.

Работы по реконструкции начали в ноябре 2018 года. По мнению мэра, развязка на Киевском шоссе является важной для Москвы стройкой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2020 году будет построено около 25 километров линий метро, что является, по мнению мэра Москвы, «огромным объёмом работы». Собянин отметил, что решение этих задач требует концентрации сил и ресурсов, а также постоянного внимания.

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