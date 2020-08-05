Екатеринбург, , 13:28 — REGNUM На Среднем Урале выписали уже 18 129 пациентов, у которых выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

По данным на 5 августа 2020 года, за минувшие сутки по выздоровлении выписали 92 человека, переболевших COVID-19.

Лечение продолжается в отношении 128 пациентов в тяжёлом состоянии (115 находятся в реанимации, 60 подключены к ИВЛ), а также 487 пациентов в средней тяжести. Сколько пациентов чувствуют себя удовлетворительно, в штабе не уточняют.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 21 542 случая заражения коронавирусом.

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