Санкт-Петербург, , 13:38 — REGNUM Выпускники Санкт-Петербурга в этом году подали 1911 апелляций по несогласию с выставленными на ЕГЭ баллами и лишь одну апелляцию — по самому проведению ЕГЭ. Об этом 5 августа заявил директор Центра оценки качества образования и информационных технологий, заместитель председателя Конфликтной комиссии Санкт-Петербурга Александр Федосов, передает корреспондент ИА REGNUM.

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам специалиста, в этом году качество работы школьных педагогов и организаторов ЕГЭ было на высоте. Поскольку в 2020 году из-за пандемии апелляции от выпускников принимались только в электронном виде, заявления также рассматривали в удаленном режиме. Облегчение процедуры подачи заявлений как раз объясняет количество апелляций — 1911 по несогласию с выставленными баллами. Спикер отметил, что эта цифра касается практически всех предметов за исключением ЕГЭ по биологии и иностранным языкам.

«Рекордно высокое число поданных апелляций по нескольким предметам: физике, химии, информатике, обществознанию. В целом, на каждые 40 человек сдающих экзамен приходится одна апелляция, — отметил Федосов. — А на окончание апелляционного периода, думаю, что мы побьем рекорды прошлых лет по абсолютному числу апелляций».

Из почти двух тысяч рассмотренных апелляций удовлетворено 470 обращений — 25%, то есть четверть от всех поданных апелляций.

«Это почти в два раза меньше, чем среднем показатель — 42−44%. Это свидетельствует о высоком качестве первичной проверки и работы экспертной предметной комиссии», — объяснил Федосов.

Самое высокое качество первичной проверки и низкий процент удовлетворения апелляций — по русскому языку, литературе и химии, около 20% — по математике, географии и физике. Чуть выше среднего — по информатике, обществознанию и истории.

Среди удовлетворенных апелляций по распределению результатов (повышение/понижение), укладываются в обычную статистику.

«В этом году технические ошибки (ошибки распознавания) были обнаружены лишь в 36 работах, это в три-четыре раза меньше, чем во все предыдущие года», — резюмировал эксперт.

Отметим, что в экспертную комиссию в Петербурге было подано 135 апелляций на ЕГЭ по химии, на тяжесть заданий которого в этом году много жаловались выпускники.

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«Из них лишь восемь работ пересмотрены с повышением балла и три работы по причине 34-го задания», — подытожил Федосов.

В свою очередь врио председателя комитета по образованию Санкт-Петербурга, председатель Государственной экзаменационной комиссии Санкт-Петербурга Ирина Асланян отметила, что в этом году было выявлено всего пять нарушителей правил проведения экзамена. У них были обнаружены мобильные телефоны и шпаргалки, из-за чего их удалили из пункта проведения ЕГЭ и лишили возможности пересдать экзамен в этом году.

Напомним, ранее стало известно о привлечении к административной ответственности двух таких нарушителей. Оба выпускника были замечены за использованием запрещенных предметов на ЕГЭ. Суд оштрафовал каждого на три тысячи рублей.

«Конечно их жалко, но с другой стороны, это своеобразный жизненный урок, что жить нужно по правилам, исполняя законодательство», — отметила Ирина Асланян.

Добавим, количество не сдавших ЕГЭ пока неизвестно, в настоящий момент проходит второй период ЕГЭ. Только после того как дополнительный период будет пройден, будут озвучены полные результаты.

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