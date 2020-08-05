Джакарта, , 13:21 — REGNUM У президента Индонезии Джоко Видодо появился четвертый внук, сообщает Kompas.

Зять главы государства Бобби Насутион объявил о рождении второго ребенка, сына весом 3,4 кг и ростом 49,5 см.

Известно, что у Джоко Видодо есть двое внуков от его старшего сына Гибрана Ракабуминга Рака. Между тем, у Кахиянг Аю и Бобби Насутиона помимо новорожденного сына есть дочь.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 августа 2020 года в Индонезии подтвердили 116 871 случай заражения SARS-CoV-2.

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