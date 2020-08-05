Санкт-Петербург, , 13:30 — REGNUM Метрополитен Петербурга призвал пассажиров помнить об обязательном условии носить маски при посадке в метро. Это сообщение распространилось вслед за свидетельствами того, как служба безопасности ГУП «Петербургский метрополитен» активизировалась утром 5 августа, учинив масштабные проверки СИЗ на входе в подземку.

Продажа масок и перчаток в газетных киосках в метро Дарья Драй © ИА REGNUM

«В метрополитене по-прежнему действует масочный режим. Пожалуйста, не забывайте использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания: гигиенические, в том числе медицинские одноразовые или многоразовые маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания человека», — призывают в официальном Telegram-канале петербургской подземки.

По словам очевидцев, на нескольких станциях метро в Петербурге в утренний час пик 5 августа образовались очереди и давка в связи с активными проверками. На нарушителей составляли протоколы.

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Заметим, масочный режим в петербургском метро действует давно, однако штрафовали граждан за его несоблюдение крайне редко. Это даже вызвало волну негодования со стороны депутата Госдумы Сергея Боярского, который был разочарован, как редко в метро носят маски и как слабо уполномоченные лица следят за этим.

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