Магас, , 13:20 — REGNUM В Ингушетии оказались нарушителями закона о противодействии коррупции два заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия. Факт нарушения установлен в ходе проверки прокуратуры сведений о доходах и обязательствах имущественного характера за 2018 год, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Вопреки закону о предоставлении справок о своих доходах и доходах членов своей семьи два замминистра отразили в них неполные сведения. Один из них скрыл информацию об имеющихся в собственности супруги земельном участке и домовладениях.

Он же не счел нужным показать в декларации наличие у него и его жены банковских счетов. Второй чиновник также не указал, какие доходы имеются у него на депозитных счетах в коммерческом банке.

В результате оба нарушителя закона о коррупции были привлечены к дисциплинарной ответственности.

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