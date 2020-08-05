Симферополь, , 13:19 — REGNUM Следователи назвали версии причин аварии в Белогорском районе Крыма, в которой погибли девять человек. О ходе следствия в пресс-службе СКР сообщили 5 августа.

Авария Kaatjem

«В настоящее время следствием отрабатываются три основные версии: несоблюдение организатором перевозки условий труда-отдыха водителя; неисполнение им требований по инструктажу, стажировке, обучению, аттестации водителя; необеспечение организатором перевозки технической исправности транспортного средства, используемого для перевозки пассажиров. По предварительным данным, непосредственной причиной дорожно-транспортного происшествия явилось нарушение водителем микроавтобуса правил дорожного движения», — уточнили в СКР.

Следователи установили, что на момент ДТП скорость движения автобуса составляла более 100 км/ч при допустимой 90 км/ч. Также следствием установлено, что водитель, находившийся за рулём (он также погиб), не успел отдохнуть должным образом перед рейсом, и мог находиться в утомленном состоянии и заснуть за рулем. Добавим, что 1 августа суд арестовал организатора смертельного рейса.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 31 июля в Белогорском районе Крыма микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter 315CDI, следовавший из Краснодара, врезался в грузовик. Погибли девять человек, ещё девять были госпитализированы.