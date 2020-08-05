Омск, , 13:24 — REGNUM Жителям Омской области предложили повторить комплекс спортивных упражнений, выполненный двукратным олимпийским чемпионом по боксу Алексеем Тищенко. Флешмоб получил название «Сделай как чемпион!», сообщает региональное министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта.

4 августа на странице министерства в соцсетях появилось видео, на котором за минуту Тищенко девять раз выполняет упражнение «Берпи», 26 отжиманий и 15 подъемов туловища из положения лежа. Желающим предложено повторить упражнения и переслать запись.

«Первые 50 авторов роликов получат фирменные медали Олимпийского дня — 2020», — говорится в сообщении.

6 августа боксёр Тищенко проведёт онлайн-тренировку в рамках празднования Всероссийского олимпийского дня в Омской области.