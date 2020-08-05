Омск, , 13:14 — REGNUM Омские школы из-за сохраняющейся угрозы распространения коронавируса будут работать в две-три смены. По словам губернатора Омской области Александра Буркова, к таким мерам придётся прибегнуть, чтобы развести потоки учеников.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

«Есть предписание Роспотребнадзора, мы будем вынуждены разводить начало учебного дня, чтобы не было скопления детей в школах. Кто-то начнёт с первого урока работать, кто-то — со второго, кто-то — с третьего. Где-то одна была смена в школах, будет две. Где-то, возможно, три смены, чтоб рассредоточить ребятишек», — подчеркнул глава региона в эфире телеканала «Россия-24».

Бурков отметил, что на педагогов в связи с этим ложится колоссальная нагрузка, но другого выхода нет.

Что касается дистанционного обучения для школьников, оно возможно лишь в индивидуальном порядке и исключительных случаях, передаёт «Омск-информ».

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области общеобразовательная система готовится начать работу с 1 сентября в обычном формате. Переноса сроков начала учебного года в школах не планируется. Пока подготовка к 1 сентября идёт в плановом режиме, но, по информации областных властей, многое будет зависеть от развития эпидситуации.

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