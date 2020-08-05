Магас, , 13:10 — REGNUM В Ингушетии задержали двоих предполагаемых участников расправы над росгвардейцем Увайсом Алиевым. Их личности были установлены накануне, после чего они были задержаны. В настоящее время подозреваемые в убийстве дают показания, пишет интернет-газета «Ингушетия».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля на окраине сельского поселения Яндаре в Назрановском районе Ингушетии был убит 32-летний сотрудник вневедомственной охраны. По предварительным данным, преступников было трое. Они похитили табельное оружие сотрудника Росгвардии и скрылись с места преступления.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору» и «Хищение оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору».

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