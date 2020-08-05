Самара, , 13:13 — REGNUM Пять пациентов с COVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению пресс-службы ведомства, трое мужчин 81-го года, 79-и лет и 54-х лет, а также женщина 80-и лет страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы. А 67-летняя женщина страдала заболеванием эндокринной системы.

Всего по области умерли 102 пациента с COVID-19. При этом коэффициент летальности по региону составил 1,45 (по России — 1,67), а показатель смертности на 100 тысяч населения по области составил 3,19 (по России — 9,92).

Отмечается, что за минувшие 24 часа в Самарской области выявили 34 человека, инфицированных коронавирусом. А всего было выявлено 7045 фактов заражения этой инфекцией. При этом 5280 человек справились с ней. На учете у врачей стоят 383 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ивановской области за сутки выявили 24 носителя коронавируса