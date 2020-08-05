Махачкала, , 13:22 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Дагестане к 10:30 5 августа достигло 9475, сообщил федеральный оперативный штаб. За минувшие сутки в республике выявили 40 носителей инфекции, что на три меньше, чем днем ранее.

Пустая палата реанимации Дарья Драй © ИА REGNUM

Накануне в Дагестане выздоровели 58 пациентов с подтвержденным COVID-19. Всего в республике с начала пандемии болезнь победил 8501 человек, или около 89,7% заразившихся. На лечении, в том числе амбулаторном, находятся 527 носителей коронавируса.

За прошедшие сутки в Дагестане также был зафиксирован 447-й случай смерти пациента с COVID-19. По этому показателю республика находится на четвертой позиции среди субъектов РФ, вслед за Москвой, Московской областью и Санкт-Петербургом.