Нур-Султан, , 13:01 — REGNUM Власти Казахстана предоставили транзитный коридор для эвакуации из России граждан Киргизии и Узбекистана, сообщили 5 августа в МИД Казахстана.

В ведомстве уточнили, что 4 и 5 августа 2435 граждан Киргизии отправились в республику на автобусах. Кроме того, открыт транзит для узбекистанских граждан в количестве 2,2 тыс. человек — их планируется доставить железнодорожным транспортом.

Как сообщало ИА REGNUM, тысячи граждан Киргизии и Узбекистана застряли на российско-казахстанской границе в Самаркандской области. 4 августа между полицией и мигрантами произошли столкновения.