Екатеринбург, , 13:00 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали ещё шесть случаев смерти от новой коронавирусной инфекции за минувшие сутки, согласно данным на 5 августа 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Теперь в области подтверждено уже 300 случаев смерти от COVID-19.

Всего в регионе подтверждено 21 542 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, скончались 1,39% пациентов, у которых выявляли вирус SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе продолжает действовать по 10 августа 2020 года «режим повышенной готовности».

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