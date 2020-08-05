Стокгольм, , 13:20 — REGNUM В настоящее время Агентство общественного здравоохранения Швеции не видит каких-либо причин ослаблять ограничения для проведения массовых публичных мероприятий. Представители ведомства пока не собираются снимать рекомендацию о запрете акций, несмотря на то, что развитие эпидемии коронавирусной инфекции в Швеции в настоящее время идет в позитивном направлении. Об этом 4 августа сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Напомним, что за последние дни в Швеции нарастает критика деятелей культуры и владельцев парков развлечений в отношении министра культуры Аманды Линд, которая, по словам недовольных, прилагает недостаточно усилий для помощи индустрии развлечений и объектам культуры, которые по-прежнему вынуждены работать в условиях карантинных ограничений.

В настоящее время в Швеции продолжает действовать запрет на проведение любых массовых мероприятий, включая митинги и концерты, число участников которых превышает 50 человек.

По словам государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла, данное ограничение сыграло существенную роль по борьбе с коронавирусом, и сейчас нет никаких оснований для снятия запрета.

«В данный момент нет абсолютно никакого риска, на который мы могли бы пойти», — заявил Тегнелл.

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