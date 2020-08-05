Мальмё, Швеция, , 13:22 — REGNUM Расмус Палудан, лидер датской радикальной партии «Жесткий курс», заявил о своих планах отправиться в Швецию с целью публичного сожжения Корана в одной из мечетей Мальмё. Об этом 4 августа сообщила газета Fria Tider.

По словам однопартийцев Палудана, сжечь Коран в одной из мечетей Мальмё политика пригласил уличный художник Дэн Парк. Палудан приглашение принял. Сообщается, что цель своей поездки в Швецию он реализует 28 августа в мечети городского района Розенгард.

«Наших шведских братьев истребляют в их же собственной стране, поэтому самое малое, что мы можем сделать, чтобы помочь им, — это оказаться в одном из оккупированных анклавов и высказать наше честное мнение о Коране», — заявил Палудан.

Напомним, что Расмус Палудан уже прославился публичными актами сжигания Священного писания мусульман на территории Дании. На политика было совершено несколько нападений.