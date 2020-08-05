Братск, Иркутская область, , 12:59 — REGNUM Спортивные объекты города Братска возобновили работу в соответствии с указом врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, сообщает пресс-служба администрации города.

Ещё в июле к работе вернулись фитнес-центры и спортивные залы, теперь к открытию готовят стадионы. Здесь устанавливают средства обеззараживания воздуха, проверяют работу вентиляции и наносят разметку для санитарной дистанции.

На стадионах будут измерять температуру, от посетителей потребуют ношения масок и дезинфекции рук.