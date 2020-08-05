Стокгольм, , 12:56 — REGNUM После решения правительства Дании открыть границу для всех граждан Швеции без исключения, а не только для жителей отдельных регионов, на территории пролива Эресунн образовались очереди из автомобилей, длинной во весь мост, соединяющий две страны. Об этом 4 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Напомним, что 30 июля правительство Дании приняло решение об открытии государственной границы со Швеции. С 1 августа посетить соседнюю страну могут жители всех без исключения регионов Швеции. До этого правом пересечь государственную границу и попасть на территорию южного соседа могли жители лишь 12 из 21 региона Швеции.

Однако уже спустя трое суток после открытия границы на Эресуннском мосту образовались пробки из-за усиленного санитарно-эпидемиологического контроля на пропускных пунктах во время продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции.

«В обычный день в условиях отсутствия такого пограничного контроля у меня уходит от 25 до 30 минут езды от дома до работы. Теперь утром это занимает еще около получаса или сорока минут», — рассказал журналистам Раджад Сохаил, который каждый день ездит на работу из Мальмё в Копенгаген.

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