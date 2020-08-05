Саранск, , 12:47 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 5 августа выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 4647 случаев заражения коронавирусом, сообщает республиканский оперативный штаб.

До настоящего момента полностью выздоровели 3574 жителя республики, то есть более 76,46% от общего числа носителей коронавируса в Мордовии уже выздоровели. За последние сутки выписаны 32 человека. 34 человека скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 5 августа выявили 748 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 107 007 случаев.