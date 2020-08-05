Новосибирск, , 12:46 — REGNUM Сотрудники Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило подготовили новую партию гамаков для животных. Они надеются, что это поможет питомцам справится со скукой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Гамаки для животных Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило

«Животные в зоопарках живут дольше, чем в природе, не знают, что такое голод и угроза со стороны хищников. Но в таких условиях появляется новый враг — скука. Обогащение среды является очень важной частью работы зоологических парков и нацелено на создание условий для физической активности животных и улучшения их психоэмоциального состояния», — рассказали в зверинце.

Некоторые из гамаков уже размещены в вольерах. Уточняется, что гамаки используется животными не только для сна и отдыха: об них можно точить когти, можно под ними прятаться, можно их раскачивать, попробовать повиснуть и многое другое.