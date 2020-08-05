Новосибирск, 5 августа 2020, 12:46 — REGNUM Сотрудники Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило подготовили новую партию гамаков для животных. Они надеются, что это поможет питомцам справится со скукой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Животные в зоопарках живут дольше, чем в природе, не знают, что такое голод и угроза со стороны хищников. Но в таких условиях появляется новый враг — скука. Обогащение среды является очень важной частью работы зоологических парков и нацелено на создание условий для физической активности животных и улучшения их психоэмоциального состояния», — рассказали в зверинце.
Некоторые из гамаков уже размещены в вольерах. Уточняется, что гамаки используется животными не только для сна и отдыха: об них можно точить когти, можно под ними прятаться, можно их раскачивать, попробовать повиснуть и многое другое.