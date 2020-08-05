Стокгольм, , 12:50 — REGNUM В условиях продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции только десяток стран в мире не рекомендуют своим гражданам носить средства защиты полости рта и органов дыхания. Швеция входит в их число. Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл во время очередной пресс-конференции в Агентстве общественного здравоохранения еще раз дал понять журналистам, что в его ведомстве не считают масочный режим насущной необходимостью. Об этом 4 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

В ходе пресс-конференции журналисты обратили внимание Тегнелла на недавнее исследование, проведенное специалистами Каролинского института в Стокгольме совместно со своими коллегами из канадского Университета Макмастера, в котором ясно дается понять, что масочный режим препятствует распространению коронавируса.

Однако Тегнелл остался непреклонен:

«Они продемонстрировали то же самое, что уже показывали и многие другие исследования, а именно, что различные типы (прим. — защитных) материалов останавливают каплевидные вещества, которые несут в себе вирусы. Это общеизвестное знание, они сами это говорят. Но вот как воплотить это все в жизнь в условиях общества, на самом деле никто не знает».

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