Стокгольм, , 09:27 — REGNUM Прийти к соглашению об основах будущей миграционной политики в Риксдаге без рассмотрения законопроекта правительства более не представляется возможным. Таково мнение представителя Умеренной коалиционной партии по миграционной политике Марии Малмер Стенергард. Об этом 4 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

В настоящее время в Швеции две правящие партии, социал-демократы и зеленые, сформировавшие правительство красно-зеленой коалиции, расходятся в своих взглядах на то, как должна выглядеть будущая миграционная политика. Предложенный законопроект правительства был в основном инициативой социал-демократов, поэтому зеленые воздержатся во время голосования.

Чтобы не рисковать распадом правительства, этой весной социал-демократы пошли на переговоры с умеренными с целью принять необходимые изменения по миграционному законодательству не в форме «законопроекта правительства». Однако переговоры за своей спиной не стали терпеть зеленые, которые пригрозили выходом из правительства, если переговоры продолжатся. В итоге социал-демократы прекратили кулуарные беседы с умеренными.

Со своей стороны, представитель умеренных Стенергард считает, что «поезд уже ушел». Таким образом, будущие изменения будут вынесены на голосование в виде законопроекта правительства, а не законопроекта парламентариев.