Москва, , 12:43 — REGNUM Главная причина увольнения жителей России — неготовность руководителя повысить зарплату (31%). Такие данные исследования сервиса подбора персонала «Работа.ру» приводит РИА Новости.

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Вторая основная причина увольнения работника — профессиональное выгорание и стрессовые ситуации на работе (15%). Третья — отсутствие карьерного роста (13%).

Также среди причин увольнения названы: желание работать ближе к дому (10%), уделять больше времени семье (7%), конфликты на работе и переезд в другой город или страну (по 4%).

Опрос проведен в первых числах августа 2020 года. Опрошены 3500 работающих граждан РФ старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2020 года планировали сменить работу 74% жителей России.

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