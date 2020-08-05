Тбилиси, , 12:39 — REGNUM В ходе тестирования на различных ярмарках в Тбилиси было выявлено всего 19 случаев коронавируса. Об этом на брифинге после заседания межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщил директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его информации, на самой крупной ярмарке, в поселке Лило, было протестировано 4731 человек, тех предпринимателей, которые продолжают работу. Часть торговцев закрыла свои магазины после того, как появилась информация о выявленных на этой ярмарке первых зараженных.

Из протестированных на первом этапе торговцев коронавирус был подтвержден у 6 человек, позднее факт инфицирования был выявлен еще у 13 их контактов.

Решение о массовом тестировании на ярмарке в Лило было принято после того, как в Гардабанском муниципалитете установили несколько фактов заражения коронавирусом, причем, часть зараженных торговала на этой ярмарке.

Национальный центр по контролю заболеваний также проводит выборочное тестирование на двух других крупных ярмарках столицы — у стадиона Динамо и на улице Элиава. Здесь были протестированы по 500 предпринимателей, но пока ни у кого коронавирус не выявлен. По оценке Гамкрелидзе, на обеих этих ярмарках с эпидемиологической точки зрения ситуация сегодня благоприятная.

Всего на 5 августа в Грузии подтверждено 1197 случаев коронавируса.