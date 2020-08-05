Нижний Новгород, , 12:39 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 5 августа исследования на коронавирус провели в отношении 605 614 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Средний показатель тестирования вырос на 0,7% и составил 18 908 человек на 100 тыс. населения.

В течение минувших суток тесты сдали 4023 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 5 августа подтвердили 101 новый случай заражения коронавирусом. Всего в области подтверждено 24 446 случаев заражения SARS-CoV-2.