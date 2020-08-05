Вологда, , 12:39 — REGNUM К концу года в Вологде начнет работу перинатальный центр — строительная готовность здания составляет 81%. В сентябре начнутся поставки медицинского оборудования. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Напомним, контракт на строительство медучреждения был подписан в сентябре 2019 года. Общий объём финансирования — 600 миллионов рублей, в том числе средства федерального и областного бюджетов.

«После строительства этого комплекса мы получим весь спектр медицинских услуг по ранним родам, выхаживанию детишек с патологиями, сохранению жизни матерей. Здесь будет реализован полный комплекс: от консультации и диагностики до родильного отделения и реанимации, — отметил губернатор Олег Кувшинников. — Строительная готовность объекта — более 80%, отставания от графика нет, финансирование обеспечено в полном объеме. Это говорит о том, что уже в конце октября — начале ноября мы сможем открыть перинатальный центр».