Санкт-Петербург, , 12:49 — REGNUM В Петербурге суд закрыл гипермаркет «Сезон» на Пулковском шоссе из-за масштабных нарушений требований санитарной и эпидемиологической безопасности. Правда, всего на пять дней. Об этом сообщили 5 августа в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

К административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ привлекли владеющее магазином ООО «Менахем». В суд представители компании не явились, заседание полностью проигнорировали. Суд счел, что извещение все же было доставлено, поэтому провел заседание без представителей юрлица.

На сайте «Сезона» сообщается, что в магазине покупателей «ждут качественные товары по разумной цене, а также вежливые продавцы и дружелюбный интерьер».

Однако во время проверки 13 июля выяснилось, что там нарушено множество требований санитарной безопасности во время пандемии коронавируса. Так, правила личной гигиены персоналом и посетителями не соблюдались: у раковины и в обеденном зале, и в санузлах не было мыла, полотенец, антисептиков. На служебном входе тоже не было дезинфектора для рук. Ел персонал прямо в буфете-распреде, обеденный зал рассчитан всего на 30 посадочных мест при почти 50 сотрудниках. В холодильнике нашлись продукты с истекшим сроком годности и «обезличенные пластиковые пятилитровые ведра с напитками».

Странности приключились и с обязательными облучателями-рециркуляторами. В торговом зале объемом 8 тыс. кубометров «Сезон» разместил только один облучатель, способный обработать лишь 10 кубометров в час. Включали устройство только ночью — с 23:00, так что к утру он успевал обработать из 8 тыс. кубометров только 80.

Еще 15 рециркуляторов разместились по какой-то причине в служебных помещениях. Графиков работы облучателей также не обнаружено.

«Можно сделать вывод, о том, что установленного одного облучателя в торговом зале недостаточно. Проведение влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования документально не подтверждено. Документы не представлены, график проветривания рабочих помещений отсутствует. Не организован централизованный сбор использованных одноразовых масок», — пришел к выводу суд.

В итоге гипермаркет «Сезон» закрыли на 20 суток в виде административного наказания. Однако в связи с тем, что с 20 июля его деятельность и так находилась под временным запретом, этот срок зачли. Таким образом, «Сезон» останется закрытым еще лишь пять дней.