Черкесск, , 12:36 — REGNUM В Карачаево-Черкесии при сдаче ЕГЭ по химии отличились 18 выпускников. Они получили по 100 баллов. Среди них учащиеся города Черкесска, а также Хабезского, Ногайского, Зеленчукского, Адыге-Хабльского и Малокарачаевского районов, сообщили 5 августа в пресс-службе регионального министерства образования и науки.

Как отметила глава ведомства Инна Кравченко, несмотря на трудности, связанные с дистанционным обучением из-за коронавируса, учащиеся показали хорошие результаты благодаря поддержке педагогов и родителей.

«В этом году ситуация для ребят была непривычная, но мы видим, что все справились. Хочу поблагодарить наших выпускников и педагогов за их труд и упорство», — заявила Инна Кравченко.

Стоит заметить, что ЕГЭ по русскому языку в Карачаево-Черкесии сдала на 100 баллов всего одна ученица. Всего единый госэкзамен в Карачаево-Черкесии в 2020 году сдавали 1948 выпускников. Его принимали в 15 пунктах проведения экзамена с соблюдением всех мер предосторожности в связи с пандемией коронавируса.

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