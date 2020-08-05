Тбилиси, , 12:30 — REGNUM По количеству тестов на коронавирус в перерасчете на душу населения Грузия сегодня смотрится уверенно, считает директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его информации, в июле ежедневно делалось 3855 ПЦР-тестов на коронавирус, в августе делается 3541 тестов в день. Кроме того, сделано около 162 тысяч так называемых быстрых тестов.

«Всего сделано 264 000 ПЦР-тестов, и по показателю на душу населения сегодня мы смотримся уверенно», — заявил Гамкрелидзе.

Всего на 5 августа в Грузии подтверждено 1197 случаев коронавируса.