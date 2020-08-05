Москва, , 12:30 — REGNUM Актер Михаил Ефремов призвал защиту потерпевшей стороны не рассказывать журналистам о его «похрюкивании» в зале суда. Об этом артист заявил 5 августа в Пресненском суде.

Ефремов попросил суд сделать замечание потерпевшей стороне за раскрытие таких подробностей. «Я болею за «Спартак», мне это не обидно», — добавил артист.

Напомним, 30 июля состоялось предварительное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Адвокат семьи погибшего Александр Добровинский заявил, что Ефремов в суде почти ничего не говорил и немного «похрюкивал».

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