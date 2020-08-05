Челябинск, , 12:30 — REGNUM В Челябинске завершено следствие по уголовному делу в отношении экс-директора муниципального «Горсада им. А.С. Пушкина». Ей вменяют халатность, сообщает региональное управление СКР.

По данным следователей, в 2018—2019 годах женщина заключила без торгов и на заведомо невыгодных условиях договор аренды подземного перехода под площадью Революции. Тем самым учреждение понесло ущерб на сумму больше 4,9 млн рублей.

Следователи утверждают, что собрали все необходимые доказательства. Сейчас дело передано прокурору для утверждения им обвинительного заключения.