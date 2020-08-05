Тбилиси, , 12:28 — REGNUM В 3 из 15 новых случаев коронавируса, которые были установлены в Грузии за последние сутки, источник заражения пациентов не известен, и по ним эпидемиологи проводят углубленные исследования. Об этом на брифинге после заседания межведомственного координационного совета 5 августа сообщил директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Что касается остальных 12 случаев, 4 из них выявлены в поселке Гачиани Гардабанского муниципалитета, где несколько недель назад эпидемиологи выявили новый «кластер» зараженных коронавирусом. 3 случая относятся к импортированным, в том числе один выявлен у водителя трайлера. А еще 4 случая — контакты с ранее зараженными пациентами.

Всего на 5 августа в Грузии подтверждено 1197 случаев коронавируса.