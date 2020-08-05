Омск, , 12:44 — REGNUM От минздрава Омской области требуют повторно расследовать причины заражения и гибели лаборанта Медико-санитарной части № 4 (Омск) Екатерины Лютиковой. С соответствующим письмом в министерство обратилась дочь погибшей Елена Лютикова.

Как передаёт ИА «Красная Весна», Екатерина Лютикова скончалась 27 мая 2020 года в реанимации. Погибшей было 59 лет. По предварительной информации, медик заразилась коронавирусом от больного, у которого она брала кровь для анализа.

По информации издания, первые больные COVID-19 в МСЧ-4 появились в конце апреля 2020 года. Лаборатория до начала мая 2020 года брала анализы у пациентов непосредственно, лишь потом стала работать без самостоятельного забора крови, с уже предоставленными биоматериалами. Руководство МСЧ-4 заявило, что заражение лаборанта с 35-летним стажем произошло из-за несоблюдения техники безопасности.

«Как дочь медработника, погибшего в ходе борьбы со смертельно опасным заболеванием, требую повторного расследования», — написала дочь погибшей.

Елена Лютикова уверена: предыдущий ответ областного минздрава от 24 июля 2020 года оказался «формальной отпиской». Полноценное расследование необходимо, чтобы избежать дальнейших потерь в рядах противодействующих COVID-19 медиков, считает дочь покойной.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 июля 2020 года, в Омской области с начала карантина от COVID-19 скончались два медицинских работника.

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