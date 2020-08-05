Москва, , 12:21 — REGNUM Представительство Россотрудничества в Ливане — Российский центр науки и культуры — организует помощь пострадавшим в результате взрыва в Бейруте. Как сообщили ИА REGNUM в Федеральном агентстве по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 5 августа, осуществляется сбор перевязочных материалов и лекарств первой необходимости.

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«Предлагаем всем желающим присоединиться к нашим коллегам и сдать кровь для пострадавших в результате взрыва», — говорится в сообщении на сайте Россотрудничества.

«В эти сложные для всех жителей Ливана дни российский народ вместе с ливанцами», — заявили в ведомстве, добавив, что все, кому необходима помощь и поддержка, могут оставить сообщение на официальной странице представительства в Facebook или отправить его на электронную почту lebanon@rs.gov.ru , или связаться по телефону.

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Как сообщало ИА REGNUM, мощный взрыв прогремел Бейруте вечером 4 августа. По оценкам экспертов, его мощность составила в 50 — 100 тонн в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва оказался разрушен порт Бейрута, сильно пострадали окружающие районы. Взрывную волну ощутили на Кипре. Мощный хлопок был слышен в Никосии, от взрыва затряслись стекла в домах.

Известно о десятках погибших и тысячах раненых. По предварительным данным, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры.