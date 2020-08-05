Тбилиси, , 12:16 — REGNUM Экзамен на организацию единых национальных экзаменов Грузия сдала успешно, заявил министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели на брифинге 5 августа.

По его словам, как единые национальные экзамены для поступающих в вузы абитуриентов, так и экзамены в магистратуру и экзамены для педагогов были проведены на высшем уровне в максимально безопасной и академической среде.

«Интересы всех абитуриентов были защищены, и в ходе этих экзаменов был зафиксирован беспрецедентный факт, когда заразившемуся коронавирусом абитуриенту дали возможность сдачи оставшихся экзаменов в больнице», — подчеркнул министр.

По информации Михаила Чхенкели, Национальный экзаменационный центр уже начал публикацию результатов экзаменов, и он пожелал всем абитуриентам успеха.

В этом году единые национальные экзамены в Грузии начались 6 июля и закончились 25 июля, экзамены в магистратуру проходили с 1 по 4 августа, а экзамены для педагогов — с 22 июля по 30 июля включительно.