Сыктывкар, , 12:01 — REGNUM Пять победителей проекта «Стажёр» определены в Коми. Молодые люди приступили к стажировке в различных органах государственной власти региона, сообщает пресс-служба правительства Коми.

Конкурс проходит на протяжении шести лет, участвовать в нём могут выпускники вузов в возрасте до 27 лет. В течение года молодые специалисты каждые три месяца погружаются в работу одного из министерств или ведомств, им помогает наставник.

«В государственной службе, как и в любой другой отрасли, невозможно овладеть профессией, только по учебникам. Обязательно надо в нее окунуться, попробовать себя», — пояснил цель проекта врио главы региона Владимир Уйба.

За время существования проекта 28 из 35 его выпускников перешли на работу в систему государственного управления.