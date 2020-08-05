Пенза, , 12:05 — REGNUM В Пензенской области по данным на 5 августа под наблюдением врачей остается 3251 человек, сняты с учета более 25 тыс. человек. Региональными лабораториями проведено с начала пандемии более 206,9 тыс. исследований, обследовали свыше 196,3 тыс. человек. Об этом проинформировала руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

За последние сутки по области инфицированы коронавирусом еще 50 пациентов, среди них четверо детей в возрасте 3 месяца, 2 года, 8 и 11 лет. По географическому расположению больше всего зараженных выявили в Пензе — 26 человек и в Пензенской области 12 граждан.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по данным на 5 августа коронавирусная инфекция подтвердилась у 6749 человек. За сутки выявили еще 50 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии выздоровели 5724 человека, за сутки — 60 пациентов. С момента начала наблюдения скончались 85 человек.

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