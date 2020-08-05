Москва, 5 августа 2020, 11:57 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сопереживает тем, кто в результате мощного взрыва в порту Бейрута лишился родных и близких. Свои глубокие соболезнования в связи с гибелью людей патриарх направил президенту Ливана Мишелю Ауну и патриарху Антиохийскому Иоанну X.
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Патриарх попросил главу государства передать семьям погибших «слова утешения и поддержки, а раненым пожелания скорейшего выздоровления». Он также добавил, что «весть о бедствии болью отозвалась» в его сердце.
Предстоятель Русской православной церкви сказал, что молится об исцелении пострадавших, об упокоении погибших, утешении для родных жертв трагедии и о мире, благополучии и спокойствии Ливана.
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Напомним, ранее правительство Ливана объявило трёхдневный траур по жертвам трагедии.
Как сообщало ИА REGNUM, мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. По данным Красного Креста Ливана, общее количество погибших возросло до ста человек, пострадали свыше 4 тыс. человек. По предварительной версии, в порту взорвалось около 2750 тонн аммиачной селитры.
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