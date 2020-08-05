Тбилиси, , 12:02 — REGNUM В организации обучения в школах Грузии в рамках профилактики распространения коронавируса будут введены новые нормы. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 5 августа на брифинге заявил глава Национального центра по контролю заболеваний, врач-иммунолог Амиран Гамкрелидзе.

«Учебный процесс будет проходить не в обычном стиле, если раньше в одной комнате сидели 20 человек, теперь так не будет», — сказал Гамкрелидзе.

Он сказал, что нормы еще разрабатываются, но выразил уверенность, что нововведения позволят не ухудшить эпидемиологическую ситуацию в стране.

Стоит отметить, что в Грузии учебный год начинается с 15 сентября. Министр образования страны Михаил Чхенкели ранее заявил, что переносить дату не будут.

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