Краснодар, , 11:51 — REGNUM 117 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 5 августа в региональном оперативном штабе. В числе новых заразившихся — 11 детей в возрасте от года до 14 лет.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Краснодаре за сутки коронавирус обнаружен у 45 человек, в Сочи — у 16. В Славянском районе 10 случаев заболевания новой инфекцией, в Армавире — 6, в Геленджике и Туапсинском районе — по 5. В Динском районе заразились 4 человека, в Новокубанском, Выселковском, Кущевском районах — по три», — уточнили в оперативном штабе.

С 12 марта по 5 августа заражение коронавирусом подтверждено у 8821 человека, 7567 пациентов выписаны с выздоровлением. Остаются в тяжёлом состоянии 40 пациентов — 37 из них подключены к аппаратам ИВЛ, ещё трое находятся на ЭКМО. Скончался за весь период пандемии уже 121 пациент с подтверждённым COVID-19.