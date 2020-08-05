Сыктывкар, , 11:52 — REGNUM Победители конкурсного отбора по программе «Земский учитель» определены в Коми. Приказ об этом издан министерством образования, науки и молодежной политики региона.

В соответствии с программой учителям, приехавшим работать в сёла, посёлки или малые города, положены единовременные компенсационные выплаты. Документы для участия в конкурсе представили 43 кандидата, претендовавших на одну из 24 вакансий учителя.

Заключили трудовой договор с согласием переехать в сельскую местность 14 человек. С 1 сентября они будут преподавать в сельских школах математику, русский и иностранные языки, литературу и географию, а также предметы для начальных классов.

Педагоги должны отработать в сельской школе не менее 5 лет, после заключения договора им полагается 1 млн рублей.