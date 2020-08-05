Санкт-Петербург, , 11:44 — REGNUM В Петербурге найдена десятилетняя девочка, которая ушла на улицу из дома 3 августа и не вернулась. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, МВД России ранее обратилось к гражданам с просьбой помочь найти ребенка.

Как сообщили в среду в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, девочка найдена 5 августа около 10:30 мск в Выборгском районе города.

«Бдительный гражданин на детской площадке на улице Сикейроса заметил одинокого замерзшего ребенка, информация о пропаже которого накануне была размещена в информационном пространстве. Гражданин передал ребенка сотрудникам полиции», — рассказали в полиции.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего с девочкой.

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