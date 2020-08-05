Ростов-на-Дону, , 11:44 — REGNUM Пять пациентов с COVID-19 пополнили статистику смертности в Ростовской области за последние сутки, сообщили в пресс-службе губернатора 5 августа.

В частности, скончались трое мужчин, в возрасте 72,77 и70 лет, у всех хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, также у одного из пациентов была онкология, ещё у одного — сахарный диабет. Также скончалась 67-летняя женщина с гипертонической болезнью, болезнями системы кровообращения, ожирением и 86-летняя женщина с гипертонической болезнью, болезнью системы кровообращением, сахарным диабетом.

Всего в Ростовской области скончались 245 человек с подтверждённым заражение коронавирусом.