Уфа, , 11:50 — REGNUM Основные причины, по которым жители Башкирии нарушают земельное законодательство, названы в Башкирии. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба республиканского Росреестра.

По сообщению пресс-службы ведомства, за шесть месяцев текущего года сотрудники регионального Управления Росреестра провели 3831 проверок соблюдения земельного законодательства и сделали 1510 административных обследований. В результате они выявили 2257 нарушений. При этом 543 правонарушителя были привлечены к административной ответственности, а сумма наложенных штрафов составила 5508,05 тыс. рублей.

Отмечается, что наиболее распространенными причинами нарушений, которые связаны с самовольным занятием земли, являются не желание нести затраты на покупку земельного участка, а также получение конкурентных преимуществ и материальной выгоды за счет не уплаты земельного налога, либо арендных платежей.

Еще одной причиной подобных нарушений является незнание о наличии нарушений из-за не проведения кадастровых работ и отсутствия информации о границах земельного участка.

Сообщается, что нарушения, связанные с неиспользованием земельного участка, который предназначен для жилищного или другого строительства, совершаются обычно из-за отсутствия денежных средств на строительство.

Читайте ранее в этом сюжете: Экологическая приёмная Татарии подвела итоги обращения граждан